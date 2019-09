Okrogla miza Vilenice o tanki meji med avtobiografskim in fikcijo

Ljubljana, 11. septembra - Mednarodni literarni festival Vilenica je gostujoče avtorje nocoj izzval, da so spregovorili o pisateljevanju v povezavi z vprašanjem, koliko je v njem avtobiografskega. Mnenja so bila nasprotujoča: če so nekateri menili, da so lastne izkušnje uporabne, je bilo na drugi strani slišati tudi, da je literatura idealna za pisanje o nedoživetih stvareh.