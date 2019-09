Mektić: BiH za ceno konflikta pripravljena preprečiti Hrvaški nezakonito vračanje migrantov

Zagreb/Sarajevo, 11. septembra - Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je danes znova obtožil hrvaško policijo, da nezakonito vstopa na ozemlje njegove države z namenom vračanja nezakonitih migrantov. Zagrozil je, da bo BiH to preprečila za vsako ceno, tudi če bo to pripeljalo do konflikta s Hrvaško.