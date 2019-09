Trboveljski svetniki za zdaj pristajajo le na skladiščenje pepela

Trbovlje, 12. septembra - Trboveljski občinski svetniki so na sredini seji med drugim znova govorili o skladiščenju pepela na deponiji Energetske družbe Trbovlje, ki je poleti razburila tamkajšnje prebivalce. Kot so sklenili po dolgi večerni razpravi, se za zdaj strinjajo le s skladiščenjem, medtem ko do pridobitve tehničnega soglasja ne pristajajo na predelavo pepela.