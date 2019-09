Znanstveniki odkrili vodo na 110 svetlobnih let oddaljeni "super Zemlji"

London, 12. septembra - Znanstveniki so v sredo sporočili, da so odkrili hlape vode na t. i. super Zemlji, ki je edini planet zunaj Osončja, znan po tem, da naj bi bil potencialno primeren za življenje. Astronomi z Univerzitetnega kolidža v Londonu (UCL) so nad svojim odkritjem navdušeni, poročajo tuje tiskovne agencije.