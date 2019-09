Odbor DZ za delo po več urah prekinil razpravo o ukinitvi dodatka na delovno aktivnost

Ljubljana, 11. septembra - Odbor DZ za delo je danes po štirih urah in pol prekinil razpravo o vladnem predlogu novele zakona o socialnih transferjih, ki predvideva ukinitev dodatka na delovno aktivnost. Poslanci Levice želijo vladne načrte preprečiti z dopolnilom, a člani odbora o tem še niso glasovali, saj so na predlog Levice to točko dnevnega reda prekinili.