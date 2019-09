Pogajalci vlade in javnega sektorja so se lotili zahtevnega vprašanja sprememb plačnega sistema

Ljubljana, 11. septembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so se po počitnicah vrnili za pogajalsko mizo. Čaka jih zahtevno vprašanje sprememb plačnega sistema, kjer so med njimi za zdaj pomembne razlike. Današnja pogajanja so označili kot živahna, kar je po besedah Petra Pogačarja z vladne strani normalno glede na to, da se pogovarjajo o pomembnih sistemskih spremembah.