Peking, 11. septembra - Prireditelji teniškega turnirja WTA v Zhengzhouju so zaradi dežja prekinili dvoboj med Slovenko Polono Hercog in Čehinjo Karolino Pliškovo, sicer drugo igralko sveta in prvo nosilko. Prvi niz je dobila Pliškova s 6:3, v drugem vodi Hercogova s 5:2.