Bolgarija zaradi domnevnega vohunjenja Rusoma za 10 let prepovedala vstop v državo

Sofija, 11. septembra - Bolgarija je danes ruskemu bančniku Konstantinu Malofeevu in v torek nekdanjemu ruskemu obveščevalcu Leonidu Rešetnikovu za deset let prepovedala vstop v državo zaradi vpletenosti v domnevno vohunsko zaroto, v okviru katere so skušali Bolgarijo narediti bolj prorusko. V okviru afere so proruskega aktivista Nikolaja Malinova obtožili vohunstva.