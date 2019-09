Litijski župan po pogovorih z gasilci upa na nadaljevanje izvajanja pogodbe

Litija, 11. septembra - Vodstvo litijske občine se je popoldne sešlo s predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Litija. Kot je za STA pojasnil župan Franci Rokavec, so prišli do osnutkov dogovorov glede reševanja položaja, zaradi katerega so v PGD napovedali zamrznitev pogodbe o opravljanju javne gasilske službe. Župan tako upa, da napovedi ne bodo uresničili.