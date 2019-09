Američani počastili spomin na žrtve terorističnih napadov 11. septembra 2001

New York, 11. septembra - Po ZDA so danes potekale spominske slovesnosti ob 18. obletnici največjih terorističnih napadov na ameriških tleh, ko so teroristi Al Kaide 11. septembra 2001 ugrabili štiri potniška letala in uničili Svetovni trgovinski center (WTC) v New Yorku ter poškodovali Pentagon. Predsednik ZDA Donald Trump je imel govor v Pentagonu.