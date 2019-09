V Poljanah se začenja izvedba protipoplavnih ukrepov

Poljane nad Škofjo Loko, 11. septembra - Predstavniki Občine Gorenja vas - Poljane, Direkcije RS za vode in Gorenjske gradbene družbe so danes v Poljanah podpisali pogodbo za izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan. Tri milijone evrov vredna dela se bodo pričela še letos in bodo po planu zaključena v dobrih dveh letih.