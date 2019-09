Slovenci na EP samozavestno, Rusi se otepajo statusa favorita

Ljubljana, 11. septembra - Le še dobrih 24 ur loči odbojkarje in ljubitelje tega športa od enega največjih športnih dogodkov leta v Sloveniji. V dvorani Stožice se bo s prvimi tekmami v skupini C v četrtek začelo evropsko prvenstvo. Prvi bodo na delu Rusi in Turki, Slovence zvečer ob 20.30 čaka tekma z Belorusijo.