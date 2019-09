Miroslav Mandić snema celovečerni film o staranju

Ljubljana, 11. septembra - Režiser Miroslav Mandić snema svoj četrti celovečerni igrani film z naslovom Sanremo. Gre za slovensko-italijansko koprodukcijo, za katero je napisal tudi scenarij, ki govori o staranju. V glavnih vlogah nastopata Sandi Pavlin in Silva Čušin. Snemanje poteka v Sloveniji in Italiji in se bo predvidoma zaključilo februarja 2020.