Francozi v četrtfinalu SP izločili branilce naslova iz ZDA

Peking, 11. septembra - Francozi so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem izločili iz boja za medalje branilce naslova iz ZDA. Zmagali so s 89:79 in si presenetljivo izborili polfinale. Američani so bili svetovni prvaki na prejšnjih dveh SP 2010 in 2014, imajo pa še tri srebrne in štiri bronaste medalje ter so najuspešnejša država v zgodovini.