Celjski nogometaši prvi četrtfinalisti pokala Slovenije

Ljubljana, 11. septembra - Nogometaši Celja so prvi četrtfinalisti pokala Slovenije. V obračunu s Tolminom so brez težav odpravili Tolmin s 6:0 (2:0). V Radomljah je med Kalcerjem in Gorico po 90 minutah 2:2, zato bosta ekipi igrali podaljška. Ob 18. uri je na sporedu tekma med Nafto in Krškim.