Greenpeace na Poljskem preprečil raztovarjanje premoga

Gdansk, 11. septembra - Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so danes zjutraj v želji, da preprečijo raztovarjanje ladje s premogom, splezali na žerjave na terminalu pristanišča v Gdansku. Opoldne so bili še vedno na žerjavih, predstavniki tamkajšnje policije in vodstva pristanišča pa so razpravljali, kako jih varno spraviti na tla.