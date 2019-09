V Barceloni razstava Miro-Gaudi-Gomis

Barcelona, 12. septembra - V prostorih fundacije Joan Miro v Barceloni je do 6. oktobra na ogled razstava Miro-Gaudi-Gomis. Postavitev razkriva povezave med ustvarjanjem katalonskih umetnikov - slikarja in kiparja Joana Miroja, arhitekta Antonija Gaudija in fotografa Joaquima Gomisa. Na ogled so grafike, skulpture in fotografije.