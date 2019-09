Agencija za letalstvo že preučuje poročilo Adrie Airways

Ljubljana, 11. septembra - Agencija za civilno letalstvo je v torek zvečer prejela letno poročilo letalskega prevoznika Adria Airways, so na agenciji povedali za STA. V naslednjih dneh bodo prejeto poročilo preučili in ukrepali skladno s svojimi pooblastili, so dodali. Če Adria poročila ne bi dostavila, bi ji agencija lahko odvzela operativno licenco.