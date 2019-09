Število zahtevkov za dostop do informacij javnega značaja upada, se pa povečuje število pritožb

Ljubljana, 11. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve se je seznanil s skupnim dvoletnim poročilom o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018. Slednje med drugim kaže, da se število zahtevkov za dostop do informacij javnega značaja zmanjšuje, se pa na drugi strani povečuje število pritožb na odločitve državnih organov v teh postopkih.