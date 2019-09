Projekt Bodi dober, bodi kul! spodbuja dobre vzornike mladim

Brdo pri Kranju, 11. septembra - Družbeno odgovoren projekt Bodi dober, bodi kul! nagovarja ljudi, naj bodo dobri vzorniki mladim. V okviru te vseslovenske pobude so se danes na Brdu pri Kranju zbrali ravnatelji vrtcev in šol ter pobudniki in podporniki projekta, ki želi prispevati k boljši družbi, usmerjeni k dialogu, sodelovanju, odgovornosti, strpnosti in spoštovanju.