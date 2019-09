Rogliču in Pogačarju osrednje mesto v današnjem FAZ-u

Ljubljana, 11. septembra - Slovenska kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar polnita današnjo osrednjo športno stran enega največjih nemških časnikov - Frankfurter Allgemeine Zeitung. V časniku so se odločili za predstavitev obeh Slovencev, ki krojita vrh letošnje kolesarske dirke po Španiji - Vuelte.

"Bodite pozorni na Pogačarja. Ima podobne krvne vrednosti kot Roglič," izjavo zdravnika Radoja Milića v uvodu povzema časnik in opozarja, da je bil prav Milić tisti, ki je leta 2012 opozoril na izredne krvne vrednosti Rogliča. Pri slednjem je izjemna predvsem absorbcija kisika v kri, kar 80 mililitrov na minuto. "Takrat sem mu rekel, da je s temi vrednostmi lahko povsem v ospredju med najboljšimi."

V časniku so se spomnili letošnje dirke po Italiji, kjer je po mnenju novinarjev Roglič sam zapravil zmago in predvsem zaradi taktičnih napak osvojil "le" tretje mesto. Na Vuelti je drugače. Pred zadnjimi etapami ima Zasavec kar 2:48 minute prednosti pred 39-letnim Alejandrom Valverdejem, na tretjem mestu pa je drugo slovensko presenečenje - 20-letni Pogačar.

Kot ugotavljajo v časniku, se je v deželi smučarjev skakalcev, pri tem posredno namigujejo, da je bil Roglič prav tako nekoč uspešen skakalec, veliko spremenilo in Slovenija je začela izstopati tudi v drugih športih. Pri tem so posebej izpostavili kolesarstvo in predstavili tudi uspehe Jana Polanca, Mateja Mohoriča in Simona Špilaka.

"V preteklosti so imeli mladi le zelo omejene možnosti pri izbiri športa. Tudi če je bil nekdo nadarjen za košarko, je običajno postal smučarski skakalec ali nogometaš, saj je bilo v skoraj vsaki vasi na voljo nogometno igrišče in skakalnica," Milića poenostavljeno povzemajo v časniku.

V hitri analizi slovenskega kolesarskega razvoja so širši in opozarjajo na nekdanje uspehe Andreja Hauptmana in Gorazda Štanglja, ki sta bila med tistimi, ki so tlakovala traso za razvoj mladih, s pomembnima položajema v ekipah UAE in Astana pa mladim slovenskim kolesarjem odpirata vrata v elito.

V časniku predvsem Pogačarju napovedujejo izredno prihodnost. Potegnili so vzporednico z letošnjim zmagovalcem slovitega francoskega Toura. Kolumbijec Egan Bernal je leta 2018 pri 21 letih zmagal na dirki po Kaliforniji, Pogačarju je to pri 20 letih uspelo letos. Pogačar že leto potrjuje, da je izredno močan v hribih, saj je na Vuelti na ta način prišel do dveh zmag in redno odgovarja na napade najboljših. To je lani kazal tudi Bernal, ki pa na Touru ni prišel povsem do izraza, saj je kot član ekipe pomagal Chrisu Froomu in Geraintu Thomasu.

V časniku se sprašujejo tudi, ali Pogačar, ki preskakuje stopnice v svojem razvoju, že letos na Vuelti lahko v končnem seštevku preseneti Rogliča. A prednost naj bi imel na koncu vendarle Roglič, ki ima za razliko od majskega Gira na Vuelti ob sebi precej močnejšo ekipo.