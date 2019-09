Na dražbo čelada Dartha Vaderja in očala Harryja Potterja

Los Angeles, 12. septembra - Avkcijska hiša Profiles in History bo konec meseca na dražbi, ki so jo naslovili Ikone in legende Hollywooda, ponudila čelado Dartha Vaderja, ki je bila uporabljena v enem zgodnejših filmov franšize Vojna zvezd. Na dražbi bodo med drugim ponudili tudi očala Harryja Potterja, kostuma iz filma Titanik ter obleko Dorothy iz filma Čarovnik iz Oza.