TV Slovenija z novimi oddajami o zgodovini, slovenščini in znanosti

Ljubljana, 15. septembra - Izobraževalni program Televizije Slovenije bo to jesen ponudil nove sezone oddaj Ugriznimo znanost in Na kratko ter nove dokumentarno-izobraževalne serije o starostnikih, neznani zgodovini in slovenščini. Zgodovinska serija bo predstavljala osebe iz slovenske zgodovine, oddaje o slovenščini pa vlogo, težavnost in prihodnost jezika.