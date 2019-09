Analitiki kritično o dodelitvi širitve Madžarski in resorju "za zaščito našega načina življenja"

Bruselj, 11. septembra - Imenovanje Madžara Laszla Trocsanyija za evropskega komisarja za širitev bi bilo grozno sporočilo za Zahodni Balkan, menijo analitiki bruseljskega think tanka European Policy centre (EPC). Kritični so tudi do naziva resorja "za zaščito našega načina življenja", ki da je vsaj zaskrbljujoč.