Festival vojaške zgodovine tokrat v znamenju vojaškega letalstva

Pivka, 11. septembra - Med petkom in nedeljo bo Park vojaške zgodovine iz Pivke pripravil že 13. Festival vojaške zgodovine. Poudarek letošnjega festivala bo na zgodovini letalstva, saj slovensko vojaško letalstvo letos praznuje častitljivih 100 let. Z letalstvom so povezane tudi nove pridobitve v Parku vojaške zgodovine in bodo tokrat prvič na ogled obiskovalcem.