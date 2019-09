Tunizijci po smrti predsednika v apatiji na predčasne volitve

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Tunis, 13. septembra - V Tuniziji bodo v nedeljo predsedniške volitve, ki so jih zaradi smrti prvega demokratično izvoljenega predsednika Bejija Caida Essebsija sklicali dva meseca prej, kot so načrtovali. Veljajo za ključen korak v nadaljnji demokratični tranziciji države, a prebivalstvo ob kar 26 predsedniških kandidatih in ekonomski negotovosti ne goji velikih upov.