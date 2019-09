Slovenski gospodarstveniki zelo zadovoljni z obiskom pri Medvedjevu

piše posebni poročevalec STA iz Moskve Mihael Šuštaršič

Moskva, 11. septembra - Predstavniki največjih slovenskih podjetij v Rusiji so zelo zadovoljni z obiskom vladne delegacije pod vodstvom premierja Marjana Šarca v Moskvi, katere del so bili tudi sami. Tovrstni obiski so, kot so v Moskvi pojasnili za STA, za njih zelo pomembni, saj jim odpirajo vrata in nove priložnosti.