Na Ljubljanski borzi uvodoma najbolj zanimiva Zavarovalnica Triglav

Ljubljana, 11. septembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi v začetku današnjega trgovanja največ povprašujejo po delnicah Zavarovalnice Triglav, ki se tako kot tudi večina preostalih pomembnejših delnic cenijo. Indeks SBI TOP je do okoli 11.15 izgubil dobro tretjino odstotka. Izjema so delnice Telekoma Slovenije, ki so se doslej podražile za 0,64 odstotka.