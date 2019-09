V mariborskem botaničnem vrtu odpirajo arheološki park

Maribor, 13. septembra - V sklopu mednarodnega projekta PalaeoDiversiStyria so v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru uredili arheološki park, ki bo obiskovalcem omogočil nazoren pogled v preteklost. Poleg arheološke učne poti z rastlinami, ki so tu rasle pred 3000 leti, zajema še razstavo Kako smo živeli z maketo hiše, v kakršnih so takrat živeli ljudje.