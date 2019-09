Sviz opominja na zaveze iz koalicijskega sporazuma o povečevanju sredstev za izobraževanje

Ljubljana, 11. septembra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ob najnovejših ugotovitvah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) opominja slovenske oblasti na zaveze iz koalicijskega sporazuma o povečevanju sredstev za izobraževanje ter raziskave in razvoj. "Ali je znanje ključni kapital tudi v Sloveniji?," se sprašuje.