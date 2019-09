Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 11. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah se uvodoma gibljejo nad gladino. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji pred zasedanji evropske in ameriške centralne banke dobre volje, na borzni parket pa se je vrnil tudi optimizem glede trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko.