Kakovostna kritika kot pomemben smerokaz ustvarjalcem in uporabnikom umetnosti

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 14. septembra - Cankarjev dom je gostil posvet o pomenu in vlogi umetnostne kritike. Govorci so se strinjali, da je položaj kritike kot konstitutivnega elementa umetniškega ustvarjanja spremenjen. Vprašali so se, komu je danes kritika namenjena. Tudi bralcu, ki ima, kot meni Uršula Cetinski, pravico do erotičnih spoznavnih užitkov ob branju kakovostne kritike.