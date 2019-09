Glavan na čelu novomeške škofije do imenovanja njegovega naslednika

Novo mesto, 11. septembra - Novomeški škof Andrej Glavan, ki mu je papež Frančišek, potem ko je Glavan dopolnil 75 let in papežu ponudil odstop, septembra lani škofovsko službo podaljšal za leto dni, bo na čelu novomeške škofije ostal do imenovanja njegovega naslednika. Omenjeno leto dni je bilo namreč mišljeno ohlapno, so na škofiji pojasnili za STA.