Netanjahujeva napoved priključitve doline reke Jordan naletela na kritike ZN in drugih držav

New York/Ankara/Rijad/Ramala/Aman, 11. septembra - Združeni narodi in številne druge države so v odzivu že kritizirale napoved izraelskega premierja Benjamina Nertanjahuja, da bo v primeru ponovne zmage na volitvah 17. septembra Izraelu priključil dolino reke Jordan na Zahodnem bregu.