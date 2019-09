ZDA zaradi mučenja Jehovovih prič uvedle sankcije proti dvema ruskima zveznima policistoma

Washington, 10. septembra - ZDA so danes objavile, da so uvedli sankcije proti dvema šefoma ruske zvezne policije v ruskem mestu Surgut, kjer naj bi mučili pripadnike Jehovovih prič. Vladimir Jermolajev in Stepan Tkač skupaj z ožjimi družinskimi člani ne smeta v ZDA, kaj hujšega pa jima ne grozi.