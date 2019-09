Na gospodarskem forumu na Mosu o gospodarstvih nekdanje skupne države

Celje, 10. septembra - V sklopu poslovno-sejemske prireditve Mos, ki so jo danes odprli na celjskem sejmišču, je potekal tudi mednarodni gospodarski forum Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Udeleženci so ocenili, da je med gospodarstvi teh držav kar nekaj podobnosti, med priložnostmi za izboljšave pa so med drugim navedli poenostavitev poslovnega okolja.