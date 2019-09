Delovanje Telekomovega omrežja znova nemoteno

Ljubljana, 10. septembra - Mobilno omrežje Telekoma Slovenije ponovno nemoteno deluje, so sporočili iz družbe. Do občasnih težav v delovanju klicev in mobilnega prenosa podatkov je prihajalo pri delu uporabnikov po vsej Sloveniji, so pojasnili. Po navedbah nekaterih uporabnikov so se težave pojavljale tudi pri delovanju POS terminalov.