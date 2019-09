Za del koalicije Lenarčiču dodeljeni resor pomemben, nekatere stranke bolj ostre

Ljubljana, 10. septembra - V koalicijskih LMŠ in SD ocenjujejo, da je resor za krizno upravljanje, ki je dodeljen komisarskemu kandidatu iz Slovenije Janezu Lenarčiču, pomemben in ambiciozen. Iz drugih strank pa je slišati tudi kritike. Za DeSUS je to nepomemben resor, tudi po mnenju SMC ni v "top paketu". To pripisujejo tudi pomanjkanju politične teže kandidata.