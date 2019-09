Erjavec: Resor za krizno upravljanje pomemben za državljane EU in za Slovenijo

Ljubljana, 10. septembra - Resor za krizno upravljanje, ki je dodeljen komisarskemu kandidatu Janezu Lenarčiču, je po mnenju obrambnega ministra Karla Erjavca pomemben za državljane EU in za Slovenijo. Za nas je, kot je dejal, zanimiv tudi s stališča, da imamo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zelo razvit in smo lahko v mnogočem zgled za druge države.