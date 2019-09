Rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki želijo razširiti po vsej Sloveniji

Ljubljana, 10. septembra - Bolniki s krvnimi raki se z vključitvijo v rehabilitacijski program Skupaj na poti do zdravja hitreje vračajo nazaj v življenje, kažejo izsledki dvoletnega izvajanja programa, so poudarili v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. S kampanjo Vaša življenjska doza, ki so jo začeli danes, želijo razširiti program po vsej Sloveniji.