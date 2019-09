V kranjski občini prek energetskega pogodbeništva sanirali 22 stavb

Kranj, 10. septembra - Dobro leto dni po podpisu pogodbe med Mestno občino Kranj in konzorcijem družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne so danes v Kranju predstavili izvedeno energetsko prenovo 22 stavb v lasti občine. S podobnimi projekti energetskega pogodbeništva bodo v Kranju, ki v Sloveniji velja za pionirja na tem področju, nadaljevali tudi v prihodnje.