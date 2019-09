Evropski poslanci iz Slovenije različno o pomenu "Lenarčičevega" resorja

Ljubljana, 10. septembra - Slovenski evropski poslanci so se na dodelitev resorja za krizno upravljanje kandidatu za komisarja iz Slovenije odzvali različno. Štirje poslanci iz vrst SD in LMŠ so odločitev pozdravili, v vrstah EPP pa je zaslediti tudi ocene, da z resorjem ni mogoče biti zadovoljen in da očitno ni med najpomembnejšimi, saj je bil omenjen med zadnjimi.