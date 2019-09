Telekom Slovenije s težavami v mobilnem omrežju

Ljubljana, 10. septembra - Pri nekaterih uporabnikih mobilnih storitev Telekoma Slovenije danes prihaja do občasnih motenj v delovanju klicev in mobilnega prenosa podatkov, so prek Facebooka potrdili na Telekomu. Napako aktivno odpravljajo, tako da bodo nemoteno delovanje storitev zagotovili v najkrajšem možnem času, so zagotovili.