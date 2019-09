Argentina preko Srbije v polfinale SP

Peking, 10. septembra - Košarkarji Argentine so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva na Kitajskem. V četrtfinalu so premagali enega od glavnih favoritov za zlato medaljo, reprezentanco Srbije, s 97:87, v petek pa jih čaka zmagovalec dvoboja med ZDA in Francijo, ki je na sporedu v sredo ob 13. uri.