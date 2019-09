Zaradi del v drugi polovici septembra spremenjen prometni režim na cesti čez Vršič

Vršič, 10. septembra - Zaradi obnove podpornega zidu bo večji del meseca spremenjen prometni režim na cesti na Vršič. Direkcija RS za infrastrukturo je z obnovo začela že konec maja, a so dela zaradi turistične sezone začasno prekinili. Popolna zapora je predvidena od 16. septembra do 4. oktobra, med vikendi in v nočnem času pa bo cesta delno zaprta.