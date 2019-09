Agencija še čaka na revidirano letno poročilo Adrie Airways

Ljubljana, 10. septembra - Agencija za civilno letalstvo še čaka revidirano letno poročilo Adrie Airways za lansko leto, ki ga mora družba danes do polnoči dostaviti, sicer ji agencija lahko odvzame operativno licenco. V letalski družbi so za STA zatrdili, da bodo rok spoštovali in do konca dneva tudi dostavili poročilo, s katerim želijo dokazati solventnost.