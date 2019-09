Slovenski teniški igralci v Kairu začenjajo misijo Madrid 2021

Kairo, 11. septembra - Slovenska teniška reprezentanca bo s svojima najboljšima igralcema, Aljažem Bedenetom in Blažem Rolo, v petek in soboto gostovala v Egiptu. To bo njen edini dvoboj v 2019, hkrati pa lepa priložnost, da si ob spremembah, ki se naslednje leto obetajo v Davisovem pokalu, zagotovi mesto med dvainštiridesetimi najboljšimi ekipami na svetu.