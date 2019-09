Ljubljančan v kombiju prevažal kar 40 tujcev

Ormož, 10. septembra - Ormoški policisti so v noči s sobote na nedeljo na območju Loperšic ustavili kombi, ki ga je vozil 35-letni Ljubljančan. V tovornem delu vozila so odkrili kar 40 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Enega od njih so morali hospitalizirati, voznika pa so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.