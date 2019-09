Kranjsko in celjsko gledališče z Rajzefibrom o migracijah

Kranj, 10. septembra - Prešernovo gledališče Kranj in Slovensko ljudsko gledališče Celje v novo sezono vstopata s krstno uprizoritvijo drame Gorana Vojnovića Rajzefiber. Drama, ki jo režira hrvaška režiserka Anica Tomić, govori o migracijah in integraciji ter predvsem odnosu do njih. Predstava bo v Kranju premiero doživela to soboto, v Celju pa 4. oktobra.