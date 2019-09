Vrh športne medicine oktobra v Portorožu tudi o razsežnostih primera Semenya

Ljubljana, 10. septembra - Portorož bo med 3. in 5. oktobrom gostil 11. evropski kongres športne medicine (EFSMA). Glavne teme kongresa, ki bo prvič v Sloveniji, bodo pomoč zdravim mladim športnikom in vadba na recept. Na kongresu bodo govorili tudi o športnikih in športnicah, ki imajo podobne težave pri nastopanjih, kot jih ima južnoafriška atletinja Caster Semenya.